У Путіна виключають зустріч із Зеленським цього року. Є проблеми з питаннями

Можлива зустріч президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського повинна бути добре підготовлена і навряд чи відбудеться в цьому році. На сьогодні є проблеми з визначенням кола питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Будь-яке спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене і має переслідувати певні цілі. У плані підготовки поки є істотні проблеми з колом питань, які могли б обговорювати. Пан Зеленський (президент України, - ред.) весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він додав, що не думає, що ця зустріч відбудеться цього року.