ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина исключают контакты с Зеленским: маловозможны из-за позиции Киева

Новина українською →
Москва, Воскресенье 26 сентября 2021 15:11
У Путина исключают контакты с Зеленским: маловозможны из-за позиции Киева Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина на нынешнем этапе исключают контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они маловероятны из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны Зеленского.

"Скорее, это может вызывать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - добавил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин еще вчера был готов встречаться с Зеленским, но украинская сторона якобы не хочет выполнять минские соглашения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Путин становится слишком эмоциональным, когда дело касается Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом