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У Путина исключают двустороннюю встречу с Зеленским

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Россия делает акцент на подготовке нормандского формата

На сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, говорить о возможности встречи Путина с Зеленским рано, поскольку сейчас акцент делается на подготовке к саммиту "нормандской четверки".

"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - ответил Песков на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. При этом он отметил, что получил согласие украинского президента.

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по целому ряду направлений подготовки саммита в нормандском формате есть позитивная динамика. До этого сообщалось, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется после разведения сил на Донбассе.

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