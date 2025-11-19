"Як повідомили в МЗС, якби в американської сторони з'явилися пропозиції, то про них повідомили б за встановленими для цього каналами зв'язку зовнішньополітичних відомств двох країн. Від Держдепу МЗС Росії нічого подібного не отримувало", - розповіла Захарова.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, своєю чергою, заявив про відсутність жодних новин щодо переговорів РФ і США про завершення війни в Україні.

Він прокоментував публікацію видання Axios про консультації Сполучених Штатів і Росії щодо розробки плану врегулювання війни.

"Ні, поки що в даному випадку ніяких новацій, про які можна було б вам повідомити, немає", - сказав Пєсков журналістам.