У Путіна і Лаврова відповіли на статті про "план" із США щодо України

Речниця російського МЗС Марія Захарова і речник глави Кремля Дмитро Пєсков спростували повідомлення ЗМІ про швидке укладення рамкової угоди щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Як повідомили в МЗС, якби в американської сторони з'явилися пропозиції, то про них повідомили б за встановленими для цього каналами зв'язку зовнішньополітичних відомств двох країн. Від Держдепу МЗС Росії нічого подібного не отримувало", - розповіла Захарова.
Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, своєю чергою, заявив про відсутність жодних новин щодо переговорів РФ і США про завершення війни в Україні.
Він прокоментував публікацію видання Axios про консультації Сполучених Штатів і Росії щодо розробки плану врегулювання війни.
"Ні, поки що в даному випадку ніяких новацій, про які можна було б вам повідомити, немає", - сказав Пєсков журналістам.
Нагадаємо, видання Axios повідомило, що адміністрація Трампа таємно консультується з РФ, щоб розробити новий план з припинення війни в Україні. Згідно із даними джерел видання, документ складатиметься з 28 пунктів.
Зазначається, що план США натхненний успішними зусиллями президента США Дональда Трампа з досягнення мирної угоди щодо Гази. При цьому залишається незрозумілим, як план підходить до такого складного питання, як території.
Крім того, видання Politico розповіло, що рамкову угоду про припинення війни Росії проти України можуть погодити вже найближчим часом.
Високопоставлений представник Білого дому повідомив, що команда президента США Дональда Трампа проводила переговори з Москвою без участі ЄС та України. Результат переговорів Білий дім збирається подати Києву вже як підсумкове та прийняте рішення.