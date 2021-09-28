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У Путіна готові почати діалог з Україною про закупівлю газу напряму

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Москва, Вівторок 28 вересня 2021 12:58
У Путіна готові почати діалог з Україною про закупівлю газу напряму Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили про готовність відновити діалог про закупівлю Україною російського газу. Кажуть, що про це давно вже говорили.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

"Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні", - сказав Пєсков.

При цьому, коментуючи підписання договору між Росією і Угорщиною про поставки газу в обхід України, він підкреслив, що дана угода не порушує будь-яких прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна.

Зазначимо, Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ.

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