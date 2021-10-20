ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У Путина допустили еще одну встречу с Байденом до конца года

Новина українською →
Москва, Среда 20 октября 2021 12:56
У Путина допустили еще одну встречу с Байденом до конца года Фото: Владимир Путин и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин до конца этого года может провести еще одну встречу с президентом США Джо Байденом. На сегодня Москва и Вашингтон обсуждают форматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Во время недавней встречи Ушакова (помощник Путина, - ред.) с Нуланд (заместитель госсекретаря США, - ред.) обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем… В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - отметил Песков.

Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве в июне 2021 года, по ее итогам стороны договорились вернуть послов, а также обсуждали ряд других вопросов, в том числе Украину.

После этого саммита у Путина заявили, что в Кремле не считают США своим партнером, а, напротив, оппонентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
DAILY
Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса