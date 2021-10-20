У Путіна допустили ще одну зустріч з Байденом до кінця року

Президент Росії Володимир Путін до кінця цього року може провести ще одну зустріч з президентом США Джо Байденом. На сьогодні Москва і Вашингтон обговорюють формати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Під час недавньої зустрічі Ушакова (помічник Путіна, - ред.) з Нуланд (заступник держсекретаря США, - ред.) обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо... В тому чи іншому форматі вона цілком реальна до кінця цього року", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, перша зустріч Путіна і Байдена відбулася в Женеві у червні 2021 року, за її підсумками сторони домовилися повернути послів, а також обговорювали ряд інших питань, у тому числі Україну.

Після цього саміту у Путіна заявили, що у Кремлі не вважають США своїм партнером, а, навпаки, опонентом.