Для Путина в том числе. В Украине разрабатывают механизм трибунала для "верхушки" РФ

В Украине разрабатывают механизм для привлечения к ответственности высшего руководства РФ за преступления против Украины. Речь идет не только о генеральской "верхушке", но и о президенте России Владимире Путине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Так, во вторник, 16 августа создание этого механизма на встрече с гендиректором по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом обсудил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Генеральный прокурор акцентировал на важности создания международного механизма для преследования высшего политического и военного руководства российской федерации за преступления против Украины. Костин отметил поддержку этой инициативы Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

"Экспертиза, которую предоставляют украинским прокурорам международные партнеры, помогает достичь главной цели - украинское общество должно ощутить победу справедливости и верховенства права над силой. Поэтому я ставлю перед собой задачу синхронизировать усилия всех органов на международном уровне и внутри страны", - сказал Костин.