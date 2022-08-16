Для Путина в том числе. В Украине разрабатывают механизм трибунала для "верхушки" РФ
В Украине разрабатывают механизм для привлечения к ответственности высшего руководства РФ за преступления против Украины. Речь идет не только о генеральской "верхушке", но и о президенте России Владимире Путине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.
Так, во вторник, 16 августа создание этого механизма на встрече с гендиректором по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом обсудил генпрокурор Украины Андрей Костин.
Генеральный прокурор акцентировал на важности создания международного механизма для преследования высшего политического и военного руководства российской федерации за преступления против Украины. Костин отметил поддержку этой инициативы Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
"Экспертиза, которую предоставляют украинским прокурорам международные партнеры, помогает достичь главной цели - украинское общество должно ощутить победу справедливости и верховенства права над силой. Поэтому я ставлю перед собой задачу синхронизировать усилия всех органов на международном уровне и внутри страны", - сказал Костин.
Напомним, что министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.
При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.
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