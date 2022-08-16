ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для Путіна у тому числі. В Україні розробляють механізм трибуналу для "верхівки" РФ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 17:50
Для Путіна у тому числі. В Україні розробляють механізм трибуналу для "верхівки" РФ Фото: Офіс Генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розробляють механізм для притягнення до відповідальності найвищого керівництва РФ за злочини проти України. Йдеться не лише про генеральську "верхівку", а й про президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram.

Так, у вівторок, 16 серпня створення цього механізму на зустрічі з гендиректором з прав людини та верховенством права Ради Європи Крістосом Джакомопулосом обговорив генпрокурор України Андрій Костін.

Генеральний прокурор наголосив на важливості створення міжнародного механізму для переслідування вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочини проти України. Костін відзначив підтримку цієї ініціативи Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ).

"Експертиза, яку надають українським прокурорам міжнародні партнери, допомагає досягти головної мети - українське суспільство має відчути перемогу справедливості та верховенства права над силою. Тому я ставлю перед собою завдання синхронізувати зусилля всіх органів на міжнародному рівні та всередині країни", - сказав Костін.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

При цьому глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого