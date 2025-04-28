У Путіна "чекають сигналу" від Києва щодо прямих перемовин

Російська Федерація чекає від Києва сигналу про відновлення прямих перемовин щодо миру.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланнями на російські ЗМІ.

Журналісти запитали у Пєскова - від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів.

"Від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій", - заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, Росія залишається відкритою для переговорів щодо України, "але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність".

Заборона щодо прямих перемовин з Путіним

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила: