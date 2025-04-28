У Путіна "чекають сигналу" від Києва щодо прямих перемовин
Російська Федерація чекає від Києва сигналу про відновлення прямих перемовин щодо миру.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланнями на російські ЗМІ.
Журналісти запитали у Пєскова - від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів.
"Від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій", - заявив Пєсков.
За словами речника Кремля, Росія залишається відкритою для переговорів щодо України, "але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність".
Заборона щодо прямих перемовин з Путіним
У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
- констатувати неможливість проведення переговорів з Володимиром Путіним.
- схвалити текст Спільного звернення президента України, голови Верховної ради України та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору;
- Кабміну доручили підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України. Щоб довести оборонний потенціал України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії РФ;
- в умовах ескалації з боку РФ уряд має забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги;
- Верховній Раді рекомендовано прискорити ухвалення законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.
Мирні перемовини
Нагадаємо, 21 квітня, російський диктатор Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів.
За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.
Днями президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі пост, де припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. Тому припустив, що з ним потрібно діяти інакше, прямо натякнувши на санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.