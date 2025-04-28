У Путина "ждут сигнала" от Киева о прямых переговорах

Российская Федерация ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров по миру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылками на российские СМИ.

Журналисты спросили у Пескова - от кого Москва ждет сигнал о возобновлении мирных переговоров.

"От Киева по крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в связи с этим. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий", - заявил Песков.

По словам спикера Кремля, Россия остается открытой для переговоров по Украине, "но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность".

Запрет на прямые переговоры с Путиным

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: