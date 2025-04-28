У Путина "ждут сигнала" от Киева о прямых переговорах
Российская Федерация ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров по миру.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылками на российские СМИ.
Журналисты спросили у Пескова - от кого Москва ждет сигнал о возобновлении мирных переговоров.
"От Киева по крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в связи с этим. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий", - заявил Песков.
По словам спикера Кремля, Россия остается открытой для переговоров по Украине, "но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность".
Запрет на прямые переговоры с Путиным
В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
- констатировать невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным.
- одобрить текст Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора;
- Кабмину поручили подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины. Чтобы довести оборонный потенциал Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ;
- в условиях эскалации со стороны РФ правительство должно обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи;
- Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов относительно надлежащего санкционного и другого реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.
Мирные переговоры
Напомним, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.
По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной для обсуждения такого вопроса.
На днях президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети пост, где предположил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому предположил, что с ним нужно действовать иначе, прямо намекнув на санкции.
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