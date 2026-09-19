Путін звинуватив Україну в нібито небажанні вести переговори

Що важливо знати про переговори

Нагадаємо, що Україна протягом останніх років повномасштабної війни неодноразово пропонувала Росії мирні переговори, припинити вогонь, а також провести зустріч на рівні лідерів на нейтральній території. Проте Кремль регулярно відмовляється, наполягаючи на зустрічі виключно у Москві. Також бувають застереження, що зустріч буде лише для вже формального укладання угодами.

При цьому мирний процес між сторонами все ж таки може відновиться. Зокрема, близько тижня тому спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, і за словами керівника ВП Кирила Буданова, новий раунд переговорів щодо світу планується провести у жовтні у тристоронньому форматі.

Постпред США при НАТО Метью Уітакер заявив, що на даному етапі Україна і Росія не можуть дійти згоди і завершити війну. Однак він вважає, що наблизити сторони до закінчення бойових дій можна через окремі домовленості про припинення вогню. Один із прикладів – припинення ударів по енергетиці.

Також ми писали, що, за даними NYT, в адміністрації Трампа розглядають можливість укласти окремі угоди з Росією ще до завершення війни в Україні, щоб таким чином спонукати Москву до припинення бойових дій.