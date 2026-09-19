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Путін звинуватив Україну в нібито небажанні вести переговори

03:30 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Диктатор РФ Володимир Путін стверджує, що Україна, незважаючи на заяви, нібито не хоче проводити переговори, а також робить все, щоб ніякого миру не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Представники київського режиму, верхівки в Києві, говорять про мир, пропонують відновити нібито переговори, але самі вчиняють подібні злочини, роблять все для того, щоб ніякого миру не було і ніяких переговорів не було", - заявив диктатор РФ на засіданні Військово-промислової комісії.

Також Путін додав, що Росію залякати неможливо, а це у свою чергу свідчить про те, що мета дій Києва полягає лише в небажанні вести переговори.

Що важливо знати про переговори

Нагадаємо, що Україна протягом останніх років повномасштабної війни неодноразово пропонувала Росії мирні переговори, припинити вогонь, а також провести зустріч на рівні лідерів на нейтральній території. Проте Кремль регулярно відмовляється, наполягаючи на зустрічі виключно у Москві. Також бувають застереження, що зустріч буде лише для вже формального укладання угодами.

При цьому мирний процес між сторонами все ж таки може відновиться. Зокрема, близько тижня тому спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, і за словами керівника ВП Кирила Буданова, новий раунд переговорів щодо світу планується провести у жовтні у тристоронньому форматі.

Постпред США при НАТО Метью Уітакер заявив, що на даному етапі Україна і Росія не можуть дійти згоди і завершити війну. Однак він вважає, що наблизити сторони до закінчення бойових дій можна через окремі домовленості про припинення вогню. Один із прикладів – припинення ударів по енергетиці.

Також ми писали, що, за даними NYT, в адміністрації Трампа розглядають можливість укласти окремі угоди з Росією ще до завершення війни в Україні, щоб таким чином спонукати Москву до припинення бойових дій.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяМирні переговориВійна в Україні