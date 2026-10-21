Путін звільнив американця Габбарда, якого РФ викрала в Ізюмі та тримала у в'язниці

Російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону громадянина США Стівена Габбарда на прохання американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Згідно з даними російських пропагандистів, спеціальний представник президента США Стів Віткофф подякував главі Кремля за це рішення.
Своєю чергою, Путін заявив, що Габбард наразі перебуває в аеропорту Пулково, тобто незабаром має вирушити на батьківщину.
Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп офіційно повідомляв, що просив російського диктатора звільнити американця, який перебував у полоні.
20 жовтня глава Білого дому анонсував, що розвиток подій у цій справі може відбутися найближчим часом. Заява пролунала в Овальному кабінеті, коли Віткофф готувався до поїздки до Москви для продовження переговорів щодо України після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.
На запитання про справу Габбарда Трамп відповів, що обговорював із Путіним долю американця, якого Державний департамент США визнав незаконно затриманим.
"Просто залишайтеся зі мною... І просто пам'ятайте про це питання ще кілька днів, добре? Тому що я роблю те, чого ніхто інший не може зробити. Спостерігайте, що відбувається. Ми зосередилися на Габбарді", - заявив Трамп 20 жовтня.
До звільнення 74-річний громадянин США відбував майже семирічний термін ув'язнення в російській виправній колонії за звинуваченням у найманстві.
У 2014 році Стівен Габбард переїхав до України та оселився разом із цивільною дружиною в Ізюмі Харківської області.
2 квітня 2022 року Габбард потрапив у російський полон. За словами американця, російські військові викрали його з власного будинку.
Московський міський суд визнав Габбарда "винним" в участі в бойових діях на боці ЗСУ як найманця та засудив його до шести років і десяти місяців ув'язнення в колонії.
Державний департамент США неодноразово закликав Москву звільнити американця, заявляючи, що його утримують незаконно. Водночас родичі Габбарда називали його пацифістом і запевняли, що він ніколи не взяв би до рук зброю.
Нагадаємо, 21 жовтня Віткофф прибув до Петербургу, щоб продовжити з російською владою мирні переговори стосовно України.
Цього ж дня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше ми повідомляли, що саме спецпредставник Трамп планує запропонувати главі Кремля.