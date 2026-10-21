Путин освободил американца Хаббарда, которого РФ похитила в Изюме и держала в тюрьме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Согласно данным российских пропагандистских СМИ, специальный представитель президента США Стив Уиткофф поблагодарил главу Кремля за это решение.

В свою очередь, Путин заявил, что Хаббард сейчас находится в аэропорту Пулково, то есть вскоре должен отправиться на родину.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп официально сообщал, что просил российского диктатора освободить находившегося в плену американца.

20 октября глава Белого дома анонсировал, что развитие событий по этому делу может произойти в ближайшее время. Заявление прозвучало в Овальном кабинете, когда Уиткофф готовился к поездке в Москву для продолжения переговоров по Украине после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

На вопрос о деле Хаббарда Трамп ответил, что обсуждал с Путиным судьбу американца, которого Государственный департамент США признал незаконно задержанным.

"Просто оставайтесь со мной... И просто помните об этом вопросе еще несколько дней, хорошо? Потому что я делаю то, чего никто другой не может сделать. Наблюдайте за тем, что происходит. Мы сосредоточились на Хаббарде", - заявил Трамп 20 октября.

Что известно про Стивена Хаббарда

До освобождения 74-летний гражданин США отбывал почти семилетний срок в российской исправительной колонии по обвинению в наемничестве.

В 2014 году Стивен Хаббард переехал в Украину и поселился с гражданской женой в Изюме Харьковской области.

2 апреля 2022 года он попал в плен. По словам американца, российские военные похитили его из собственного дома.

Московский городской суд признал Хаббарда "виновным" в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника и приговорил его к шести годам и десяти месяцам заключения в колонии.

Государственный департамент США неоднократно призывал Москву освободить американца, заявляя, что его удерживают незаконно. В то же время родственники Хаббарда называли его пацифистом и утверждали, что он никогда не взял бы в руки оружие.