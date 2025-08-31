Путін зустрінеться з Фіцо у Китаї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv .

Фіцо є одним із небагатьох лідерів ЄС, хто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підтримує регулярний контакт із Путіним.

Як уточнює помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, зустріч була "запланованою", проте подробиці тем обговорення та точна дата не розкриваються.

Прем’єр Словаччини планує відвідати Пекін на парад у середу, 3 вересня, присвячений завершенню Азійського театру воєнних дій Другої світової війни. Путін у цей час перебуває в Тяньцзіні на саміті Шанхайської організації співробітництва та має зайняти місце поруч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.

Дипломатичні кроки Фіцо викликають невдоволення в ЄС: він неодноразово критикував підтримку блоку України та виступав проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносіїв з Росії. Водночас Словаччина значно залежить від російського газу.

У травні цього року Фіцо також здивував Брюссель, відвідавши Москву на грандіозний парад Перемоги Путіна на Красній площі, що ще більше поглибило суперечки між Словаччиною та іншими країнами ЄС.

Зустріч Путіна та Фіцо спостерігають з особливою увагою, адже вона може стати черговим сигналом напруження всередині Європейського союзу щодо політики щодо Росії.