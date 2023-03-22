Путін не зупиняється. Захід має бути готовим до тривалої допомоги Україні, - Столтенберг

За його словами, російський диктатор Володимир Путін зараз веде війну на виснаження і готовий далі кидати "тисячі і тисячі військ заради мінімальних досягнень".

"Президент Путін не планує миру, він планує продовжувати війну", - підкреслив Столтенберг.

Він зазначив, що країна-агресор нарощує військово-промислове виробництво та "звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї". Тому США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші країни Заходу мають бути готовими ще довго підтримувати Україну боєприпасами, зброєю та запчастинами.

"Потреба зберігатиметься, тому що це війна на виснаження. Йдеться про промисловий потенціал для підтримки допомоги", - сказав генеральний секретар.

Він уточнив, що така необхідність у промисловому потенціалі виникла, оскільки поточний рівень витрати боєприпасів вищий за рівень їхнього виробництва.

Але, як зазначив Столтенберг, такий дефіцит снарядів також спостерігається і в Росії, яка намагається знайти допомогу в Китаї.

Генсек НАТО не виключив надання винищувачів F-16 Україні, хоча вважає, що країні вже надали достатньо військової техніки для деокупації.

"Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей", - додав він.