Путин не останавливается. Запад должен быть готов к длительной помощи Украине, - Столтенберг

По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет войну на истощение и готов дальше бросать "тысячи и тысячи войск ради минимальных достижений".

"Президент Путин не планирует мир, он планирует продолжать войну", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что страна-агрессор наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия". Поэтому США, Великобритания, Франция, Германия и другие страны Запада должны быть готовы еще долго поддерживать Украину боеприпасами, оружием и запчастями.

"Потребность будет сохраняться, потому что это война на истощение. Речь идет о промышленном потенциале для поддержания помощи", - сказал генеральный секретарь.

Он уточнил, что такая необходимость в промышленном потенциале возникла, поскольку текущий уровень расхода боеприпасов выше уровня их производства.

Но, как отметил Столтенберг, такой дефицит снарядов также наблюдается и у России, которая сейчас пытается найти помощь в Китае.

Генсек НАТО не исключил предоставление истребителей F-16 Украине, хотя он считает, что стране уже предоставили достаточно военной техники для деоккупации.

"Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей", - добавил он.