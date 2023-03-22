Путин не останавливается. Запад должен быть готов к длительной помощи Украине, - Столтенберг

Страны Запада должны подготовиться к поддержке Украины на протяжении длительного времени, поскольку Россия хочет эскалации войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет войну на истощение и готов дальше бросать "тысячи и тысячи войск ради минимальных достижений".
"Президент Путин не планирует мир, он планирует продолжать войну", - подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что страна-агрессор наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия". Поэтому США, Великобритания, Франция, Германия и другие страны Запада должны быть готовы еще долго поддерживать Украину боеприпасами, оружием и запчастями.
"Потребность будет сохраняться, потому что это война на истощение. Речь идет о промышленном потенциале для поддержания помощи", - сказал генеральный секретарь.
Он уточнил, что такая необходимость в промышленном потенциале возникла, поскольку текущий уровень расхода боеприпасов выше уровня их производства.
Но, как отметил Столтенберг, такой дефицит снарядов также наблюдается и у России, которая сейчас пытается найти помощь в Китае.
Генсек НАТО не исключил предоставление истребителей F-16 Украине, хотя он считает, что стране уже предоставили достаточно военной техники для деоккупации.
"Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз согласовал совместную закупку боеприпасов для Украины. За 12 месяцев планируется передать миллион снарядов.
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