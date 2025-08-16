UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Путін зробив заяву про Україну після переговорів з Трампом

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не почав би війну проти України, якби у 2022 році президентом США був Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції очільників США і Росії.

"Я пам'ятаю, що у 2022 році я намагався переконати свого колишнього американського колегу (йдеться про Джо Байдена - ред.), що не потрібно доводити до ситуації, після початку якої, можуть початися серйозні наслідки у вигляді бойових дій... Сьогодні ми чуємо, як президент Трамп каже, що якби він був президентом, то війни б не було. Я думаю, що саме б так і сталося. Я підтверджую це", - сказав Путін.

Як заявив російський диктатор, питання війни було одним з центральних під час зустрічі на Алясці. Зокрема, він розповів, що Трамп прагне зрозуміти "коріння українського конфлікту", а також диктатор цинічно назвав українців "братським народом".

Продовжуючи промову, Путін сказав, що Росія зацікавлена у тому, щоб закінчити війну, але "мають бути усунуті всі першопричини кризи".

Водночас російський диктатор цинічно додав, що безпека України також "безумовно має бути забезпечена". І він нібито готовий над цим працювати.

"Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить наблизитися цілі та відкрити дорогу до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть це з конструктивом та не стануть цьому перешкоджати", - заявив Путін.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні на Алясці відбулися переговори Трампа та Путіна. Зустріч у форматі "три на три" тривала майже три години на військовій базі у місті Анкорідж. Очікувалося, що після формату "три на три" відбудеться обід та зустріч на рівні делегацій, однак Трамп і Путін відразу ж вийшли до преси.

Як заявляв перед переговорами Трамп, він хотів би, щоб зустріч з Путіним на Алясці закінчилась "якимось перемир'ям" в Україні. Однак за результатами переговорів заяв про перемир'я не прозвучало.

Більше про зустріч Трампа та Путіна - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Дональд ТрампМирні переговориЗустріч Трампа та ПутінаВійна Росії проти України