ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин сделал циничное заявление о мирных переговорах с Украиной

20:33 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Путин сделал циничное заявление о мирных переговорах с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия якобы была готова к возобновлению мирного диалога с Украиной после проведения так называемых "выборов".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки", - нафантазировал он.

Кроме того, диктатор заявил, что все предложения по мирному урегулированию уже якобы "на столе".

"Но РФ еще предстоит подумать, что отвечает ее интересам", - сказал он.

Также Путин назвал "целенаправленным раздуванием ситуации" и "провокацией" заявления по поводу угрозы РФ для европейских стран и необходимость готовиться к войне с ней.

"Россия не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований", - подчеркнул диктатор.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "анкориджские договоренности" больше не работают во время переговоров. Он отметил, что России сложно требовать признания оккупированных территорий Украины своими, когда она проиграет на поле боя.

Отметим, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры по Украине. В то же время он сказал, что никакого прогресса пока в этом нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем