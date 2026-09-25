Путин сделал циничное заявление о мирных переговорах с Украиной
Россия якобы была готова к возобновлению мирного диалога с Украиной после проведения так называемых "выборов".
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки", - нафантазировал он.
Кроме того, диктатор заявил, что все предложения по мирному урегулированию уже якобы "на столе".
"Но РФ еще предстоит подумать, что отвечает ее интересам", - сказал он.
Также Путин назвал "целенаправленным раздуванием ситуации" и "провокацией" заявления по поводу угрозы РФ для европейских стран и необходимость готовиться к войне с ней.
"Россия не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований", - подчеркнул диктатор.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "анкориджские договоренности" больше не работают во время переговоров. Он отметил, что России сложно требовать признания оккупированных территорий Украины своими, когда она проиграет на поле боя.
Отметим, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры по Украине. В то же время он сказал, что никакого прогресса пока в этом нет.