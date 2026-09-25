Путин сделал циничное заявление о мирных переговорах с Украиной

Россия якобы была готова к возобновлению мирного диалога с Украиной после проведения так называемых "выборов".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки", - нафантазировал он.

Кроме того, диктатор заявил, что все предложения по мирному урегулированию уже якобы "на столе".

"Но РФ еще предстоит подумать, что отвечает ее интересам", - сказал он.

Также Путин назвал "целенаправленным раздуванием ситуации" и "провокацией" заявления по поводу угрозы РФ для европейских стран и необходимость готовиться к войне с ней.

"Россия не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований", - подчеркнул диктатор.