Вплив атак на курортний сезон

Сирени повітряної тривоги, вибухи, пожежі, нафтові плями у воді та черги на заправках стали частиною відпочинку для росіян.

Крім загрози ударів, узбережжя зазнає екологічних проблем через пошкодження нафтової інфраструктури.

Зокрема, в аеропорту Сочі бронювання квитків впало на 40%, а окремі готелі фіксують зменшення кількості гостей до 20%.

Через безпекову ситуацію свій улюблений курорт перестав відвідувати й роісйський диктатор Володимир Путін. Якщо у 2021 році він приїздив до Сочі 24 рази, то у 2024-2025 роках з'являвся там лише двічі.

"Коли я ввечері виходжу на набережну, відчуваю цей дивний дисонанс - музика, танці... Але люди так втомилися жити в цьому жахливому кошмарі, що їм просто байдуже. Вони просто хочуть змінити обстановку", - розповіла власниця гостьового будинку в Кабардинці.

Чому росіяни продовжують їхати

Незважаючи на ризики, більшість пляжів та кафе залишаються переповненими.

Головна причина - відсутність альтернатив для більшості громадян РФ:

понад 65% росіян ніколи не були за кордоном, а 30% не виїжджали за межі власного регіону;

через санкції, скасування рейсів та проблеми з картками понад 80% поїздок здійснюються всередині Росії;

працівникам підприємств військово-промислового комплексу взагалі заборонено виїзд з країни.

"Сирени майже не вмикалися, а тепер вони кричать кілька разів на день", - зазначив капітан туристичного човна з Архипо-Осипівки, додавши, що відвідувачі пляжів здебільшого ігнорують сигнали небезпеки.