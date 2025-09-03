Путін зробив нову заяву про умови завершення війни проти України

Умови Росії для "тривалого" миру в Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.

За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати та закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.