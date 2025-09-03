UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін зробив нову заяву про умови завершення війни проти України

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни Росії проти України, "якщо здоровий глузд переможе". Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час пресконференції після візиту до Китаю.

За його словами, "якщо здоровий глузд переможе", то домовитися про прийнятний варіант припинення війни можна.

"Тим більше, що ми бачимо настрій чинної адміністрації США, бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світло в кінці тунелю. Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом", - сказав російський диктатор. 

Умови Росії для "тривалого" миру в Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.

За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати та закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна в Україні