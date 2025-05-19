Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".

Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.

"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.

Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".