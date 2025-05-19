UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".

Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.

"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.

Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.

Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.

Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.

Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні