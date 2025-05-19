Путин сделал новое заявление о прекращении огня после переговоров с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Они, в частности, обсуждали возможное прекращение огня между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным", а также "полезным".
Диктатор утверждает, что Трамп высказал свою позицию по прекращению огня между Украиной и Россией.
"Со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса". Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - рассказал Путин.
Он добавил, что Россия якобы готова работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций: принципов урегулирования, сроков возможного заключения мирного соглашения, включая и возможное прекращение огня на определенное время".
Глава Кремля уточнил, что такие результаты возможны в случае "достижения соответствующих договоренностей".
Напомним, переговоры российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа проходят после того, как Россия на прошлой неделе в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня с Украиной.
В ходе переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле стороны договорились представить видение такого перемирия в письменном виде.
Прекращение огня как минимум на 30 дней между Украиной и РФ было идеей США. Украина поддержала его сразу, а Россия выдвинула фактически невыполнимые условия.
Согласно слухам в СМИ, Россия требует, чтобы Украина вывела военных из четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Только тогда Москва пойдет на перемирие.
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