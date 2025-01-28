Путін зробив чергову заяву щодо війни в Україні та перемовин

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський не має права підписувати документи за підсумками можливих переговорів із Москвою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Кремля заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
Путін заявив, що переговори з Україною нібито почалися з початку так званої "СВО", тоді Кремль запропонував Україні "піти" з "ЛНР" і "ДНР" і тоді бойових дій не було б. Однак Путін, ймовірно, забув про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України.
"Переговори-то, власне, у нас почалися відразу ж після початку СВО. Спочатку ми сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" і "ЛНР"не хочуть бути у складі України, ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав Путін.
За його словами, у такому разі Росія нібито не нападала б на територію України, при цьому він вважає, що воювати вирішив саме Київ.
Окрім цього Путін заявив, що повноваження президента України Володимира Зеленського нібито вже минули. І тому Зеленський нібито не має права укладати мирний договір через свою так звану нелегітимність.
"Потрібно, щоб юристи нам підтвердили легітимність тих людей, які будуть уповноважені українською державою підписувати ці угоди", - заявив глава Кремля.
Путін вважає, що тоді, коли Зеленський підписував указ про заборону переговорів з Росією, він був ще легітимним, а тому указ, на його думку, доведеться скасувати перед переговорами.
Диктатор впевнений, що Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку. Адже нібито ключовим фактором у продовженні бойових дій є спонсорське фінансування Києва та постачання боєприпасів.
"Я думаю, що ... якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, набої, все закінчиться через місяці півтора-два. У цьому сенсі суверенітет України майже нульовий", - сказав Путін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. Трамп заявив, що в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.
На це Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією.
Більше про можливість переговорів між Україною та РФ та роллю в цьому процесі американського президента Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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