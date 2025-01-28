Путін зробив чергову заяву щодо війни в Україні та перемовин

Путін заявив, що переговори з Україною нібито почалися з початку так званої "СВО", тоді Кремль запропонував Україні "піти" з "ЛНР" і "ДНР" і тоді бойових дій не було б. Однак Путін, ймовірно, забув про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України.

"Переговори-то, власне, у нас почалися відразу ж після початку СВО. Спочатку ми сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" і "ЛНР"не хочуть бути у складі України, ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав Путін.

За його словами, у такому разі Росія нібито не нападала б на територію України, при цьому він вважає, що воювати вирішив саме Київ.

Окрім цього Путін заявив, що повноваження президента України Володимира Зеленського нібито вже минули. І тому Зеленський нібито не має права укладати мирний договір через свою так звану нелегітимність.

"Потрібно, щоб юристи нам підтвердили легітимність тих людей, які будуть уповноважені українською державою підписувати ці угоди", - заявив глава Кремля.

Путін вважає, що тоді, коли Зеленський підписував указ про заборону переговорів з Росією, він був ще легітимним, а тому указ, на його думку, доведеться скасувати перед переговорами.

Диктатор впевнений, що Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку. Адже нібито ключовим фактором у продовженні бойових дій є спонсорське фінансування Києва та постачання боєприпасів.

"Я думаю, що ... якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, набої, все закінчиться через місяці півтора-два. У цьому сенсі суверенітет України майже нульовий", - сказав Путін.

Перемовини з Росією

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. Трамп заявив, що в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.