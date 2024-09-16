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Путін знову збільшив чисельність своєї армії

Фото: Путін збільшив чисельність армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт офіційної інформації РФ.

Таким чином, з 1 грудня 2024 року чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб.

Путін також розпорядився виділити міністерству оборони гроші з бюджету РФ на утримання цих військових.

Минулого разу Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року. Тоді армію було збільшено на 170 тисяч осіб.

Втрати російської армії в Україні

Нагадаємо, Росія веде повномасштабну війну проти України з 24 лютого 2024 року. Війна підтримується абсолютною більшістю росіян. За даними "Левада-Центру", війну схвалюють 75% респондентів.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у травні 2024 року заявив, що чисельність російських військ на території України значно збільшилася з 2022 року і становить близько 510 тисяч.

За даними британської розвідки, середньодобові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. З початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.

Збільшення втрат у серпні 2024 року пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває, на Покровському напрямку. "Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати нестачу особового складу та можливостей щодо оснащення", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

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Війна Росії проти України