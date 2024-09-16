RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин снова увеличил численность своей армии

Фото: Путин увеличил численность армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих вырастет до 1,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официальной информации РФ.

Таким образом, с 1 декабря 2024 года численность армии вырастет на 180 тысяч человек.

Путин также распорядился выделить министерству обороны деньги из бюджета РФ на содержание этих военных.

В прошлый раз Путин увеличивал численность армии в декабре 2023 года. Тогда армия была увеличена на 170 тысяч человек.

Потери российской армии в Украине

Напомним, Россия ведет полномасштабную войну против Украины с 24 февраля 2024 года. Война поддерживается абсолютным большинством жителей России.  По данным "Левада-Центра", войну одобряют  75% респондентов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в мае 2024 года заявил, что численность российских войск на территории Украины значительно увеличилась с 2022 года и составляет около 510 тысяч.

По данным британской разведки, среднесуточные потери России (убитые и раненые) в Украине увеличились в августе 2024 года до 1187 человек в день. С начала войны потери России достигли 610 тысяч.

Увеличение потерь в августе 2024 года связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. "Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины