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Путин снова заикнулся о переговорах с Украиной и назвал условия

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Украина, Четверг 05 января 2023 14:22
Путин снова заикнулся о переговорах с Украиной и назвал условия Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах с Украиной, заявив, что якобы Кремль готов к диалогу. При этом диктатор не забыл напомнить условия российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В частности, Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, "вновь подтвердил открытость РФ к серьезному диалогу по Украине".

Правда, как отмечает издание, при условии выполнения Киевом "неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

Путина продолжает заботить якобы "деструктивная роль западных государств" в контексте Украины, которая по мнению российского диктатора выражается в "накачивании вооружениями и военной техникой".

Как сообщалось, в четверг, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке дня оказались война в Украине, ситуация в Сирии и вопросы энергетического сотрудничества между странами. В свою очередь, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул необходимость "одностороннего прекращения боевых действий" в Украине.

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