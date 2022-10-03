Путін знехтував кількома можливостями "зберегти обличчя", - Міноборони Британії

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", - заявив Воллес.

За його словами, Росія продовжує вдаватися до звірств і не полишає спроби підкорити Україну. Але світ не може дозволити Путіну перемогти.

"Якщо хуліган покаже, що можна просто ігнорувати конвенції, міжнародні правила, домовленості, загрожувати всім ядерною зброєю - і тобі нічого не буде, то буде катастрофою", - додав міністр.

Воллес додав, що Путін є етнічним націоналістом, який живе фантазіями про об'єднання так званого стародавнього роду. Замість покращення умов життя росіян, він хоче збільшувати силу РФ через ослаблення супротивників.