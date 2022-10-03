Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо", - Минобороны Британии

"Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой выход, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное", - заявил Воллес.

По его словам, Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попыток покорить Украину. Но мир не может позволить Путину победить.

"Если хулиган покажет, что можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием – и тебе ничего не будет, то будет катастрофой", - добавил министр.

Уоллес добавил, что Путин является этническим националистом, живущим фантазиями об объединении так называемого древнего рода. Вместо улучшения условий жизни россиян он хочет увеличивать силу РФ ослабляя противников.