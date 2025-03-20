Путін знайшов спосіб приховати найбільші військові втрати Росії, - британська розвідка

На війну проти України вербують переважно жителів бідних етнічних околиць Росії. Це дасть змогу знизити невдоволення серед жителів Москви і Петербурга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як наголошується у зведенні, з моменту вторгнення в Україну у 2022 році російські збройні сили втратили (вбитими і пораненими) близько 900 тисяч осіб. З них 200 - 250 тисяч російських солдатів було вбито, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.
За даними британської розвідки Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі в конфлікті вище за життя російських солдатів. Вони майже напевно готові миритися з постійно високим рівнем втрат, аби це не позначилося негативно на підтримці війни в суспільстві або елітою, і ці втрати можна було б заповнити.
"Путін і російське керівництво, найімовірніше, надають набагато меншого значення життю громадян етнічних меншин із бідних регіонів, і тому зусилля з вербування російських солдатів спрямовані насамперед на ці регіони", - зазначають у Міноборони Британії.
При цьому російські жителі з таких міських центрів, як Москва і Санкт-Петербург, дали незрівнянно меншу кількість військовослужбовців, ніж їхні бідніші співвітчизники з числа етнічних меншин, ідеться у зведенні.
Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.