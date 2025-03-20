Путін знайшов спосіб приховати найбільші військові втрати Росії, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, з моменту вторгнення в Україну у 2022 році російські збройні сили втратили (вбитими і пораненими) близько 900 тисяч осіб. З них 200 - 250 тисяч російських солдатів було вбито, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

За даними британської розвідки Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі в конфлікті вище за життя російських солдатів. Вони майже напевно готові миритися з постійно високим рівнем втрат, аби це не позначилося негативно на підтримці війни в суспільстві або елітою, і ці втрати можна було б заповнити.

"Путін і російське керівництво, найімовірніше, надають набагато меншого значення життю громадян етнічних меншин із бідних регіонів, і тому зусилля з вербування російських солдатів спрямовані насамперед на ці регіони", - зазначають у Міноборони Британії.

При цьому російські жителі з таких міських центрів, як Москва і Санкт-Петербург, дали незрівнянно меншу кількість військовослужбовців, ніж їхні бідніші співвітчизники з числа етнічних меншин, ідеться у зведенні.