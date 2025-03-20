Путин нашел способ скрыть крупнейшие военные потери России, - британская разведка

Как отмечается в сводке, с момента вторжения в Украину в 2022 году российские вооруженные силы потеряли (убитыми и ранеными) около 900 тысяч человек. Из них 200 - 250 тысяч российских солдат были убиты, что является крупнейшими потерями России со времен Второй мировой войны.

По данным британской разведки Владимир Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в конфликте выше жизней российских солдат. Они почти наверняка готовы мириться с постоянно высоким уровнем потерь, лишь бы это не отразилось негативно на поддержке войны в обществе или элитой, и эти потери можно было бы восполнить.

"Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизням граждан этнических меньшинств из бедных регионов, и поэтому усилия по вербовке российских солдат направлены в первую очередь на эти регионы", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом русские жители из таких городских центров, как Москва и Санкт-Петербург, дали несоизмеримо меньшее количество военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств, говорится в сводке.