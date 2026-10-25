Путін значно посилив захист своєї резиденції на Валдаї, - OSINT-аналіз

Після детального вивчення нових супутникових знімків з'ясувалося, що в радіусі 50 кілометрів від резиденції розмістили зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор".

Окрім того, стало відомо, що нове кільце систем ППО фактично пронизує "запасний аеродром" Путіна у Хотилові та секретну біолабораторію на острові Лисячий.

Згідно з даними аналітика, одна з веж "зовнішнього кільця" була встановлена ще у березні 2026 року - саме на території військової бази Хотилове. Достеменно відомо, що глава Кремля доволі часто нею користується.

Карта систем ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї (Фото: jembobineuse)

Ще кілька позицій протиповітряної оборони в межах цього кільця облаштували на узбережжі Вишневолоцького водосховища. На острові Лисячий, розташованому посеред водойми, російські військові звели новий лабораторний комплекс, який, імовірно, може бути пов'язаний із російською програмою біологічної зброї.

Карта систем ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї (Фото: jembobineuse)

У січні 2026 року російські військові заявили, що Україна нібито намагалася атакувати дронами резиденцію Путіна на Валдаї. Київ відкинув ці звинувачення. У достовірності цієї версії засумнівалися як незалежні експерти, так і Центральне розвідувальне управління США.

Карта систем ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї (Фото: jembobineuse)

Окрім самого Путіна, у резиденції на Валдаї значну частину часу проводить Аліна Кабаєва, яку вважають матір'ю двох його синів. Що також цікаво, для дітей російського президента найняли гувернанток із західних країн.

Загалом навколо Валдая наразі виявлено понад 50 позицій ППО. Це приблизно вдвічі менше, ніж кількість таких об'єктів, зведених у Москві та Московській області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому в столичному регіоні проживає понад 20 мільйонів людей, тоді як у Валдаї, Валдайському районі та в радіусі 50 кілометрів від них - менш ніж 100 тисяч осіб.