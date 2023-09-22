Путін змушений принижуватися замість того, щоб диктувати умови світу, - Зеленський

Український лідер розповів, що зовсім недавно у російського диктатора був довгий список країн на знищення.

"Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви", - заявив Зеленський.

Він додав, що тепер у Путіна інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови світу, президент Росії змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана.

"Це демонструє його очевидну слабкість", - сказав президент.

Переговори Путіна з Кім Чен Ином

13 вересня диктатори КНДР та Росії Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Як відзначали західні ЗМІ, сторони могли порушувати питання передачі Російській Федерації артилерійських боєприпасів. Тим часом видання Economist стверджує про те, що КНДР вже більше частини року поставляє Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".