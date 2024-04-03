Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ, - Блінкен

На питання про те, чи в змозі США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук Росії, Блінкен сказав: "Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".

Держсекретар США підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність "падіння" Києва. Проте тепер США впевнені, що цього не станеться.

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Велика Росія не здійснилося і не здійсниться", - заявив він.