Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ, - Блінкен

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе підкорити Україну, а Київ не потрапить до рук Росії.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
На питання про те, чи в змозі США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук Росії, Блінкен сказав: "Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".
Держсекретар США підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність "падіння" Києва. Проте тепер США впевнені, що цього не станеться.
"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Велика Росія не здійснилося і не здійсниться", - заявив він.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.
Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.
Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.
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