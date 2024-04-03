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Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев, - Блинкен

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки России.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

На вопрос о том, в состоянии ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки России, Блинкен сказал: "Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами этого не происходит, этого никогда не произойдет".

Госсекретарь США подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне допускали вероятность "падения" Киева. Однако теперь США уверены, что этого не произойдет.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью Большая Россия не сбылось и не сбудется", - заявил он.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

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