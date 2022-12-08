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Путін змінив стратегію у спробі зламати Україну, але не досягне успіху, - Блінкен

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Четвер 08 грудня 2022 20:27
Путін змінив стратегію у спробі зламати Україну, але не досягне успіху, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін намагається зламати українців за допомогою ударів по інфраструктурі, але він не досягне успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена у Twitter.

"Президент Путін застосував нову стратегію руйнування будинків та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху. Ми залишатимемося єдиними з Україною стільки, скільки знадобиться", - підкреслив Блінкен.

Зазначимо, що Росія продовжує масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Так, останній обстріл було здійснено 5 грудня. Тоді сили ППО змогли збити близько 60 з понад 70 ворожих ракет.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що якщо Росії не вдасться зломити українців за допомогою обстрілів інфраструктури, то вона може піти на фальшивий мир.

Також ми писали, що, за словами Блінкена, демократи та республіканці зберігають у Конгресі потужну двопартійну позицію на підтримку України.

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