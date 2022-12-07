Блінкен: Двопартійна підтримка України в Конгресі не втратила сили
Демократи та республіканці зберігають у Конгресі достатньо потужну двопартійну позицію на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу 6 грудня.
"Відмінною рисою наших сьогоднішніх зусиль на підтримку України є дуже сильна двопартійна підтримка. Не бачу ознак того, що ця підтримка могла б припинитися ", - зазначив дипломат.
Водночас Блінкен вказав, що для нинішньої адміністрації залишається важливим підтримувати комунікацію з американським народом щодо зовнішньополітичних питань, зокрема через обраних членів Конгресу.
"Жодні зусилля в зовнішній політиці не можуть ефективно підтримуватися без поінформованої згоди американського народу", - додав держсекретар.
Нагадаємо, раніше речник Держдепу Нед Прайс підкреслив, що США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для президента РФ Володимира Путіна.
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