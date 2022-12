Путин сменил стратегию в попытке сломить Украину, но не добьется успеха, - Блинкен

"Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломить волю народа Украины. Он не добьется успеха. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится", - подчеркнул Блинкен.

President Putin has turned to a new strategy to destroy homes and infrastructure in an attempt to break the will of Ukraine’s people. He won’t succeed. We will remain #UnitedWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl