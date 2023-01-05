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Путін не змінив плани. Генсек НАТО застерігає від недооцінки Росії

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін не змінив планів та цілей щодо України. Тому Росію не можна недооцінювати.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Столтенберг зазначив, що було б небезпечним недооцінювати РФ, оскільки Путін показав, що готовий терпіти втрати та страждання.

"У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Столтенберг заявив, що країни НАТО, зокрема Німеччина, повинні пришвидшити та посилити військову допомогу Україні. За його словами, це найшвидший шлях до миру.

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