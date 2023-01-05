Путин не изменил планы. Генсек НАТО предостерегает от недооценки России

Столтенберг отметил, что было бы опасно недооценивать РФ, поскольку Путин показал, что готов терпеть потери и страдания.

"У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно", - сказал генсек НАТО.

Напомним, в конце прошлого года Столтенберг заявил, что страны НАТО, в частности Германия, должны ускорить и усилить военную помощь Украине. По его словам, это самый быстрый путь к миру.

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