Путін злякався чуток про можливості України відновити ядерний арсенал

Путін розповів, що він вважає міркування навколо можливої появи в Україні ядерної зброї провокацією.

За його словами, створити ядерну зброю в сучасному світі "нескладно", але водночас для України "це не буде так просто".

"Така загроза буде відповідну реакцію викликати у РФ. Можу відразу сказати: Росія цього не допустить за жодних обставин", - пригрозив диктатор.

Він також додав, що Росія нібито може простежити будь-який рух України до створення ядерної зброї.