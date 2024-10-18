Путін злякався чуток про можливості України відновити ядерний арсенал

Російський диктатор Володимир Путін стурбований чутками про нібито плани України створити ядерну зброю. Він пригрозив, що РФ "не допустить" такий сценарій.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить "Медуза".
Путін розповів, що він вважає міркування навколо можливої появи в Україні ядерної зброї провокацією.
За його словами, створити ядерну зброю в сучасному світі "нескладно", але водночас для України "це не буде так просто".
"Така загроза буде відповідну реакцію викликати у РФ. Можу відразу сказати: Росія цього не допустить за жодних обставин", - пригрозив диктатор.
Він також додав, що Росія нібито може простежити будь-який рух України до створення ядерної зброї.
Нагадаємо, ще вчора, 17 жовтня, видання Bild із посиланням на неназваного українського чиновника написало, що Україна нібито планує створити ядерну зброю у разі, якщо Росія розпочне повторне вторгнення.
При цьому чиновник запевняв, що на це може піти лише кілька тижнів, оскільки для цього Україна має навички.
Реагуючи на такий вкид, президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення ядерної зброї не обговорюється.
Більш детально про фейк щодо ядерної зброї - у матеріалі РБК-Україна.
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