Зеленський відреагував на вкид про плани України "відновити ядерний арсенал"
Україна не обговорює можливості поновити свій ядерний арсенал. Відповідні чутки є фейковими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
Що написало Bild
Сьогодні, 17 жовтня, видання Bild з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що Україна нібито відновить свій ядерний арсенал у разі, якщо Росія почне повторне вторгнення після завершення поточної війни.
При цьому неназваний чиновник запевняв, що Україна для ядерної зброї "має матеріали та знання". Тому для створення першої бомби може знадобитися кілька тижнів.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на такий вкид німецької газети Bild.
"Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю", - наголосив глава держави.
Він нагадав, що в рамках Будапештського меморандуму Україна мала отримати гарантії безпеки від "високоповажних країн" після того, як вона віддала свій ядерний арсенал.
"Але це для нас не хороший захист. Тому для нас немає альтернативи, окрім членства в НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерної зброї, не замінюйте меседжі", - додав Зеленський.
Ще одна заява Зеленського про "ядерку"
Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, під час іншої пресконференції президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своїх переговорів із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
За словами Зеленського, він попередив Трампа, що Україна має два виходи: або в неї знову буде ядерна зброя, або вона отримає членство в НАТО.
Він підкреслив, що Україна вирішила обрати у якості гарантії для своєї безпеки вступ до Північноатлантичного альянсу.
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