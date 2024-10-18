Путин испугался слухов о возможностях Украины восстановить ядерный арсенал

Путин рассказал, что он считает рассуждения вокруг возможного появления у Украины ядерного оружия провокацией.

По его словам, создать ядерное оружие в современном мире "несложно", но, в то же время, для Украины "это не будет так просто".

"Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - пригрозил диктатор.

Он также добавил, что Россия якобы может проследить любое движение Украины к созданию ядерного оружия.