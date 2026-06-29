Путин признался, что соглашений с Трампом в Анкоридже не было
Во время встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже не было подписано никаких соглашений по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Что Путин сказал о "духе Анкориджа"
Путин заявил, что встреча на Аляске не привела к подписанию конкретных соглашений, а договоренности остались на уровне разговоров.
"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам", - заявил глава Кремля.
По его словам, американские переговорщики просили российскую сторону пойти на ряд компромиссов, и Москва якобы согласилась на часть этих предложений.
Однако ни до одного юридического или формального закрепления так называемого "духа Анкориджа" дело так и не дошло.
Напомним, спекуляции по поводу тайных соглашений между США и РФ были развеяны несколько дней назад. Государственный секретарь США Марко Рубио дал однозначный ответ на результаты переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, категорически отрицая наличие договоренностей по судьбе Украины.
По словам Рубио, на саммите в Анкоридже "были только предложения, а не соглашения". Он подчеркнул, что американская сторона действительно делала предложения по завершению войны, однако ни одна из них не превратилась в документ или согласованный план.
Ранее в Кремле вызвало серьезное возмущение резкий разворот администрации Дональда Трампа в сторону поддержки Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков публично потребовали от Соединенных Штатов "определить свою позицию" и объяснить отказ от кулуарных договоренностей на фоне новых совместных заявлений Белого дома и президента Франции Эммануэля Макрона.