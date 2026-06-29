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Путин признался, что соглашений с Трампом в Анкоридже не было

00:04 29.06.2026 Пн
2 мин
Договоренности в Анкоридже остались на уровне разговоров, по словам диктатора
aimg Екатерина Коваль
Путин признался, что соглашений с Трампом в Анкоридже не было Фото: президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Во время встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже не было подписано никаких соглашений по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Что Путин сказал о "духе Анкориджа"

Путин заявил, что встреча на Аляске не привела к подписанию конкретных соглашений, а договоренности остались на уровне разговоров.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам", - заявил глава Кремля.

По его словам, американские переговорщики просили российскую сторону пойти на ряд компромиссов, и Москва якобы согласилась на часть этих предложений.

Однако ни до одного юридического или формального закрепления так называемого "духа Анкориджа" дело так и не дошло.

Напомним, спекуляции по поводу тайных соглашений между США и РФ были развеяны несколько дней назад. Государственный секретарь США Марко Рубио дал однозначный ответ на результаты переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, категорически отрицая наличие договоренностей по судьбе Украины.

По словам Рубио, на саммите в Анкоридже "были только предложения, а не соглашения". Он подчеркнул, что американская сторона действительно делала предложения по завершению войны, однако ни одна из них не превратилась в документ или согласованный план.

Ранее в Кремле вызвало серьезное возмущение резкий разворот администрации Дональда Трампа в сторону поддержки Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков публично потребовали от Соединенных Штатов "определить свою позицию" и объяснить отказ от кулуарных договоренностей на фоне новых совместных заявлений Белого дома и президента Франции Эммануэля Макрона.

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