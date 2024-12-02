Путін зібрався відвідати Індію вперше з початку повномасштабної війни

За словами Ушакова, у Путіна та Моді "є домовленість" проводити зустріч щороку.

"Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно", - додав Ушаков.

Він уточнив, що попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року.

Це буде перший візит Путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.