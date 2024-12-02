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Путин собрался посетить Индию впервые с начала полномасштабной войны

Фото: премьер Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может в следующем году посетить Индию. Он планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом заявил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN-News18.

По словам Ушакова, у Путина и Моди "есть договоренность" проводить встречу каждый год. 

"Мы получили приглашение господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", - добавил Ушаков. 

Он уточнил, что предварительные сроки визита российского диктатора будут определены в начале 2025 года. 

Это будет первый визит Путина в Индию с начала полномасштабной войны в Украине. 

Визит Моди в Москву

Напомним, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле вызвал скандал.

Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в тот же день, когда российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, враг атаковал детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В результате вражеского удара были погибшие и раненые. При этом был разрушен корпус "Охматдета".

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