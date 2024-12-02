Путін зібрався відвідати Індію вперше з початку повномасштабної війни

Російський диктатор Володимир Путін може наступного року відвідати Індію. Він планує провести зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це заявив помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN-News18.

За словами Ушакова, у Путіна та Моді "є домовленість" проводити зустріч щороку. "Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно", - додав Ушаков. Він уточнив, що попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року. Це буде перший візит Путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.