Путін зібрався відвідати Індію вперше з початку повномасштабної війни
Російський диктатор Володимир Путін може наступного року відвідати Індію. Він планує провести зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Про це заявив помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN-News18.
За словами Ушакова, у Путіна та Моді "є домовленість" проводити зустріч щороку.
"Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно", - додав Ушаков.
Він уточнив, що попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року.
Це буде перший візит Путіна до Індії від початку повномасштабної війни до України.
Візит Моді до Москви
Нагадаємо, візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви у липні викликав скандал.
Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у той же день, коли російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, ворог атакував дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.
Внаслідок ворожого удару були загиблі та поранені. При цьому було зруйновано корпус "Охматдиту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.