Путин собрался посетить Индию впервые с начала полномасштабной войны
Российский диктатор Владимир Путин может в следующем году посетить Индию. Он планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом заявил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN-News18.
По словам Ушакова, у Путина и Моди "есть договоренность" проводить встречу каждый год.
"Мы получили приглашение господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", - добавил Ушаков.
Он уточнил, что предварительные сроки визита российского диктатора будут определены в начале 2025 года.
Это будет первый визит Путина в Индию с начала полномасштабной войны в Украине.
Визит Моди в Москву
Напомним, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле вызвал скандал.
Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в тот же день, когда российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, враг атаковал детскую больницу "Охматдет" в Киеве.
В результате вражеского удара были погибшие и раненые. При этом был разрушен корпус "Охматдета".
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