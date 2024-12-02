ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Путин собрался посетить Индию впервые с начала полномасштабной войны

Москва, Понедельник 02 декабря 2024 18:16
UA EN RU
Путин собрался посетить Индию впервые с начала полномасштабной войны Фото: премьер Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может в следующем году посетить Индию. Он планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом заявил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN-News18.

По словам Ушакова, у Путина и Моди "есть договоренность" проводить встречу каждый год.

"Мы получили приглашение господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", - добавил Ушаков.

Он уточнил, что предварительные сроки визита российского диктатора будут определены в начале 2025 года.

Это будет первый визит Путина в Индию с начала полномасштабной войны в Украине.

Визит Моди в Москву

Напомним, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле вызвал скандал.

Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в тот же день, когда российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, враг атаковал детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В результате вражеского удара были погибшие и раненые. При этом был разрушен корпус "Охматдета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Индия Война в Украине
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны