Путин собрался посетить Индию впервые с начала полномасштабной войны

Российский диктатор Владимир Путин может в следующем году посетить Индию. Он планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом заявил помощник Путина по международным делам Андрей Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN-News18 .

По словам Ушакова, у Путина и Моди "есть договоренность" проводить встречу каждый год.

"Мы получили приглашение господина Моди и, безусловно, рассмотрим его положительно", - добавил Ушаков.

Он уточнил, что предварительные сроки визита российского диктатора будут определены в начале 2025 года.

Это будет первый визит Путина в Индию с начала полномасштабной войны в Украине.