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Путин не желает сдаться, он все еще хочет уничтожить Украину, - МИД Австрии

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Австрия готова поддержать мирные переговоры для прекращения войны в Украине. Но пока Вена не наблюдает того, чтобы глава Кремля Владимир Путин отказался от своих захватнических намерений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга в интервью Wiener Zeitung.

"Конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него ни малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще заключается в том, чтобы уничтожить Украину", - заявил Шалленберг.

Напомним, недавно экс-министр иностранных дел Павел Климкин в колонке для РБК-Украина отмечал, президент РФ Владимир Путин не откажется от своих планов по уничтожению Украины.

Добавим, что уже бывший британский премьер Борис Джонсон также высказывался о намерениях Путина, заявив, российский диктатор планирует нападение на новые территории Украины и хочет захватить всю страну, как это сделал с Крымом.

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