Путін не бажає здатися, він все ще хоче знищити Україну, - МЗС Австрії

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, нещодавно екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін у колонці для РБК-Україна зазначав, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх планів щодо знищення України.

Додамо, що вже колишній британський прем'єр Борис Джонсон також висловлювався про наміри Путіна, заявивши, російський диктатор планує напад на нові території України і хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.

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